В Бурятии путешественника госпитализировали с симптомами коронавируса

В Бурятии госпитализировали жителя Забайкальского края с признаками коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

36-летний мужчина заболел 21 января, и через четыре дня его поместили в Республиканскую инфекционную больницу.

"Он находился проездом в Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация", - отметили в ведомстве.

Результаты анализов больного будут известны вечером 27 января.

Ранее сообщалось, что новый коронавирус, вспышка которого произошла в китайской провинции Хубэй, унес жизни 80 человек. Число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек.