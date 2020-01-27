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27.01.2020 12:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье откроют границу для вывоза российских туристов из Китая

Текст: Татьяна Воробьева

Для российских туристов, которые сейчас находятся в Хэйхэ, 28 января временно откроют границу. Об этом сообщается на официальном портале правительства Амурской области.

На "горячую линию" регионального минэкономразвития поступило несколько десятков звонков от россиян из приграничного города Хэйхэ. В частности, известно об одной девушке с подозрением на острое воспаление аппендицита.

Фото: Reuters/Stringer
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"Учитывая этот факт, при участии Генконсульства РФ в Харбине с китайской стороной достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата наших туристов в Благовещенск", - передает пресс-служба правительства области.

Всем россиянам, желающим покинуть китайский город на берегу Амура, нужно 28 января к 9:00 по благовещенскому времени прибыть к зданию пункта пропуска Хэйхэ.

Процедура оформления и выпуска должна занять не более пары часов. На пункте будет работать медик.

"Необходимо знать точное количество российских туристов в Хэйхэ, чтобы учесть все детали. Для этого просим самостоятельно сообщать о себе по номеру нашей "горячей линии" - 8 (4162) 22-44-25", - попросила первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

После разового автобусного рейса 28 января перерыв в работе международного пункта пропуска продолжится до 31 января.

Тем временем, по данным госкомитета КНР по здравоохранению, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, достигло 2783 человек, из них 461 находятся в тяжелом состоянии. Число жертв нового вируса достигло 81. Успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений 52 человека.

Кстати

Через КПП Хэйхэ - Благовещенск в прошлом году прошло более миллиона человек. Заградительные меры, напомним, связаны с распространением на территории Китая коронаровируса, от которого уже погибли несколько десятков человек и более двух тысяч инфицировано.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Распространение нового коронавируса

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