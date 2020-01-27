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27.01.2020 09:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском пять человек погибли от отравления суррогатным алкоголем

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых жителей Омской области в результате отравления метанолом. Еще пятеро пострадавших находятся в больнице.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Трагедия произошла в селе Покровка. По предварительным данным, 37-летний местный житель приобрел у знакомого две канистры технического спирта. Одну залил себе в машину, а другую разлил по бутылкам и продал односельчанам под видом алкоголя.

- После употребления суррогата алкоголя скончались 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Еще пятеро сельчан были доставлены в токсикологический центр.

- Трое из них, в том числе 65-летняя пенсионерка, находятся в тяжелом состоянии, - рассказал "РГ" заведующий отделением острых отравлений БСМП №1 Александр Сабаев.

В отношении продавца суррогата возбудили уголовное дело. Сегодня ему будет избрана мера пресечения.

- Проведены обыски, изъяты емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, назначены судебно-химические и судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы, - сообщает СУ СКР по Омской области.

В селе Покровка проводится подворный обход, чтобы пресечь возможные отравления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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