В Омске религиозная мать отказалась лечить 14-летнюю дочь от анорексии

Советский районный Суд Омска признал незаконным отказ матери несовершеннолетней девочки от медицинского вмешательства. Истощенного ребенка госпитализировали в больницу.

Врачи сообщили в прокуратуру о нарушении прав 14-летней пациентки. Девочка наблюдалась в медицинском учреждении в связи с белково-энергетической недостаточностью. Ее составлял всего 25 килограммов. Однако мать ребенка наотрез отказалась ее лечить. Она не впускала домой врача-педиатра и не соглашалась на госпитализацию дочери в гастроэнтерологическое отделение.

В декабре прошлого года при содействии сотрудников отдела полиции девочку все-таки удалось доставить с больницу бригадой скорой помощи.

- Однако мать написала отказ от проведения диагностического обследования, лечения, необходимого для спасения жизни несовершеннолетней, а также от госпитализации, поскольку не доверяет лечащим врачам и медицинскому персоналу, - сообщает прокуратура Омской области.

Омичка заявила, что придерживается определенных религиозных взглядов и считает, что если суждено, то девочка выздоровеет сама. Чтобы спасти подростка от смерти, прокурору Советского округа пришлось обращаться в суд. Отказ матери от дачи согласия на медицинское вмешательство был признан незаконным. Девочку госпитализировали.