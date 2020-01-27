Внук Мохаммеда Али заявил о желании выступить на ринге в Чечне

Внук всемирно известного боксера Мохаммеда Али - Биаджио заявил, что хотел бы выйти на ринг в Чечне. Запись его обращения опубликовал телеканал "Грозный" в своем Telegram.

На видео спортсмен благодарит главу республики Рамзана Кадырова за поддержку. К его словам присоединяется дочь легендарного боксера и мать Биаджио - Рашида Али.

"Я бы хотела поблагодарить Рамзана Кадырова и весь чеченский народ за вашу невероятную любовь и поддержку", - говорит она.

Биаджио также добавил, что получил много положительных отзывов от жителей Чечни. Да конца года он перейдет в профессиональный бокс и примет участие в боксерском поединке на территории ЧР.

"Я надеюсь, что когда-нибудь смогу выступить и в Чеченской Республике или где-нибудь рядом с Грозным. Это был бы очень хороший опыт для меня", - отметил он.

Напомним, ранее глава ЧР Рамзан Кадыров пригласил дочь известного американского боксера Рашиду Али посетить Грозный.

По словам главы республики, он с детства мечтал, чтобы Мохаммед приехал в Чечню. Благодаря нему Кадыров стал заниматься боксом и создал условия для тысячи мальчишек, чтобы они могли заниматься этим видом спорта. В июне 2016 года, когда скончался Мохаммед Али, проспект Кирова в Грозном торжественно переименовали в его честь.