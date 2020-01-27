Новости

В Саратове все школы закрыли на карантин из-за гриппа 14:49
На Кубани "Газель" с пассажирами попала в ДТП после погони со стрельбой 14:40
Песков назвал обязанности Мединского в Кремле 14:36
У сотрудницы детсада в Петербурге выявили туберкулез 14:35
В Петербурге завели дело после обнаружения трупа в арендном авто 14:34
Сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею 14:34
Михаил Мишустин назначил четырех заместителей главы ФНС 14:33
В Перми закрыли подвальную гостиницу после трагедии с прорывом трубы 14:32
В Приангарье незаконно вырубили лес на 47 миллионов рублей 14:32
Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА 14:29
Пикап и внедорожник Rivian станут головной болью Tesla 14:28
Из Конституции может уйти норма о слушании парламентом лидеров других стран 14:27
В Саратове задержан подозреваемый в убийстве женщины в подъезде 14:24
Песков заявил о неизменности стратегии по Украине 14:23
Лукашенко ознакомился с результатами работы таможенной службы 14:15
Психолог рассказала, как избавиться от привычки есть "дурную" пищу 14:10
У самой вершины Эльбруса потерялись два туриста из Греции 14:04
В Ariana Afghan Airlines опровергли сообщения о крушении самолета 14:03
Песков объяснил появление поручения Путина по делу Котова 14:02
"Победа", "Москвич", "Волга". Какие советские авто отправляли на экспорт 14:01
В Красноярске годовалая девочка выжила после падения с 4-го этажа 13:58
Найден отец брошенных в Шереметьево детей 13:55
Внук Мохаммеда Али заявил о желании выступить на ринге в Чечне 13:50
В Госкомводхозе Крыма оценили запасы воды 13:48
Под Саратовом у подростка во рту взорвалась электронная сигарета 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 13:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Внук Мохаммеда Али заявил о желании выступить на ринге в Чечне

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Внук всемирно известного боксера Мохаммеда Али - Биаджио заявил, что хотел бы выйти на ринг в Чечне. Запись его обращения опубликовал телеканал "Грозный" в своем Telegram.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Мейвезер анонсировал поединок с Хабибом

На видео спортсмен благодарит главу республики Рамзана Кадырова за поддержку. К его словам присоединяется дочь легендарного боксера и мать Биаджио - Рашида Али.

"Я бы хотела поблагодарить Рамзана Кадырова и весь чеченский народ за вашу невероятную любовь и поддержку", - говорит она.

Биаджио также добавил, что получил много положительных отзывов от жителей Чечни. Да конца года он перейдет в профессиональный бокс и примет участие в боксерском поединке на территории ЧР.

"Я надеюсь, что когда-нибудь смогу выступить и в Чеченской Республике или где-нибудь рядом с Грозным. Это был бы очень хороший опыт для меня", - отметил он.

Напомним, ранее глава ЧР Рамзан Кадыров пригласил дочь известного американского боксера Рашиду Али посетить Грозный.

По словам главы республики, он с детства мечтал, чтобы Мохаммед приехал в Чечню. Благодаря нему Кадыров стал заниматься боксом и создал условия для тысячи мальчишек, чтобы они могли заниматься этим видом спорта. В июне 2016 года, когда скончался Мохаммед Али, проспект Кирова в Грозном торжественно переименовали в его честь.

Спорт Бокс Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

Главное сегодня

В Кремле оценили угрозу коронавируса
В Ariana Afghan Airlines опровергли сообщения о крушении самолета
Российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Mail.ru обрушился по всей России и в других странах
Утрата
Утрата
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Фигурное катание
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы