Милорад Додик назвал оборону Ленинграда символом отваги советского народа

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, отметив в ней, что оборона города на Неве на все времена стала символом стойкости, отваги и силы духа советского народа.

"Память о героизме и мужестве жителей осажденного города живет в сердце каждого из нас. Поэтому от имени народа Республики Сербской я желаю ветеранам и всем жителям Санкт-Петербурга здоровья, благополучия, счастья и мира", - написал сербский лидер.

В своем поздравлении губернатор и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Беглов и Вячеслав Макаров подчеркнули, что 27 января - священная дата для всех жителей города - Ленинградский День Победы! "76 лет назад завершилась одна из самых трагических и героических битв Великой Отечественной, Второй мировой войны, - указали политики. - Блокада Ленинграда - это 900 дней тяжелейших страданий, величайшего мужества и самоотверженности. Оборона осажденного города на три года сковала крупные силы вражеских войск. Непокорность ленинградцев, их величайшая сила духа оказались мощнее вражеских пушек и снарядов. Этот бессмертный подвиг на все времена стал символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине. Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда - погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям - всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений. Поздравляем ветеранов, блокадников, всех жителей нашего города с праздником - 76-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! С нашим, Ленинградским Днем Победы! Желаем вам, дорогие ленинградцы и петербуржцы, крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!"

Между тем с 17 по 23 января в Еврейском музее в Сараево прошла выставка "По дорогам Победы" из цикла "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют". В церемонии ее открытия приняли участие посол РФ в БиГ Петр Иванцов, член президиума Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Института археологии РАН Николай Макаров, а также представители местных властей и ветеранских организаций.

В свою очередь посол Иванцов выразил уверенность в том, что народы России и Боснии и Герцеговины, лелеющие глубокие традиции антифашизма, вместе продолжат противодействовать фальсификации истории, ревизии итогов Второй мировой войны. "В качестве примера приведу тот факт, что Босния и Герцеговина поддержала инициативу России в ООН и проголосовала за резолюцию о противодействии героизации нацизма. Это очень важный факт, поскольку человеконенавистническая идеология все чаще появляется сегодня", - заявил высокопоставленный дипломат, добавив, что и в 2020 году в БиГ в очередной раз состоится акция "Бессмертный полк".