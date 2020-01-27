Моряки Балтфлота спасли новозеландских яхтсменов в Аденском заливе

Экипаж морского буксира "Виктор Конецкий" Балтийского флота пришел на помощь яхте с островов Кука, потерявшей ход в Аденском заливе.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, сигнал от экипажа иностранной яхты получил сторожевой корабль БФ "Ярослав Мудрый" во время российско-японского учения в Аденском заливе. Яхта-катамаран из порта приписки Аватиу (острова Кука) с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту запросила о помощи из-за возникшей технической неисправности.

Командир отряда кораблей Балтийского флота капитан 1 ранга Александр Машинецкий принял решение отправить на помощь морской буксир "Виктор Конецкий". С буксира на терпящую бедствие яхту отправилась группа на быстроходной лодке, которая определила неисправность в электросистеме яхты.

Специалисты на "Викторе Конецком" изготовили специальный плавкий предохранитель, соответствующий силе тока в сети яхты, и установили его, вернув ход паруснику. Кроме этого, по просьбе капитана яхты моряки-балтийцы поделились с новозеландцами ста литрами пресной воды.

Операция по оказанию помощи новозеландским морякам заняла в общей сложности два часа. Убедившись, что путешественники могут безопасно продолжить океанский переход, экипаж буксира вернулся на учение.

Кстати

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" вышли из Военной гавани Балтийска 1 октября. Отряд уже поучаствовал в нескольких международных учениях, сейчас продолжает деятельность по противодействию пиратам в Индийском океане.