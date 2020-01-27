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27.01.2020 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело после обнаружения трупа в арендном авто

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с обнаружением тела 35-летнего мужчины в багажнике каршерингового автомобиля.

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По данным ведомства, мужчину сильно избили четверо его знакомых. Это произошло возле дома № 5/4 по улице Кржижановского. Далее мужчину силой посадили в салон арендной машины.

Момент похищения увидели местные жители. Они обратились в полицию.

Между тем, арендный автомобиль доехал до набережной Охты. В безлюдном месте избиение продолжилось. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, тело было спрятано в багажник.

Сейчас трое мужчин и женщина, участвовавшие в избиении, задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение, а суд изберет меру пресечения. В СК не скрывают, что будут настаивать на аресте.

Стоит отметить, что сам погибший неоднократно имел конфликты с законом. И мужчины, которых подозревают в смертельном избиении и похищении человека, также были ранее судимы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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