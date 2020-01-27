На Кубани "Газель" с пассажирами попала в ДТП после погони со стрельбой

Правоохранители рассказали о буквально шокирующих подробностях дорожной аварии в Тбилисском районе Кубани, во время которой пассажирский микроавтобус с семнадцатью пассажирами опрокинулся и загорелся. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе краевого управления ГУ МВД.

Как выяснилось, ранним утром 27 января в дежурную часть ОМВД России по Тбилисскому району поступило сообщение от 55-летней местной жительницы, находившейся салоне "Газели", о том, что их преследует автомобиль ВАЗ 2110.

Женщина также рассказала, что пассажир легковушки производит выстрелы в воздух, скорее всего, из травматического пистолета. Инцидент, по ее словам, произошел в районе станицы Нововладимировской.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Прибыв туда, они обнаружили автомобиль марки ВАЗ 2110, врезавшийся в пассажирскую "Газель". От удара транспортное средство опрокинулось, произошло возгорание, пострадали четверо пассажиров микроавтобуса и водитель автомобиля ВАЗ. Причиной ДТП, действительно, стал конфликт, случившийся незадолго до столкновения.

"Сотрудники полиции установили, что во время остановки на маршруте следования около круглосуточного магазина в станице Архангельской у пассажиров "Газели" произошел конфликт с тремя молодыми людьми из автомобиля ВАЗ 2110 в возрасте от 19 до 20 лет, - сообщает пресс-служба краевого главка МВД. - Все трое предположительно находились в состоянии алкогольного опьянения. После того как автомобиль "Газель" продолжил движение, молодые люди начали преследовать его на своем транспортном средстве. ДТП стало результатом обгона".

В настоящее время водитель и двое пассажиров легковушки направлены на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.