Стала известна причина отравления студентов в Севастополе

Причиной заболевания студентов Севастопольского государственного университета, госпитализированных в инфекционную больницу, стал норовирус. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Возбудителем острой кишечной инфекции стала РНК норовируса, патогенного для человека микроба, - сказано в сообщении.

Напомним, 23 января с симптомами отравления в больницу обратились восемь студентов института ядерной энергии и промышленности СевГУ, проживающих в общежитии.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе учебного заведения, позже был госпитализирован еще один обучающийся. Они быстро пошли на поправку, в настоящее время в больнице остаются три человека. Кроме этого, еще три случая заболевания зафиксированы у студентов, которые находятся на домашнем лечении. У всех заболевших анализы показали норовирусную инфекцию.

Сообщается, что сотрудники департамента здравоохранения Севастополя и Роспотребнадзора провели обход общежитий, проинформировали студентов, приняли профилактические меры. В общежитии №6, где проживали заболевшие, проведут дезинфекцию.

Точный источник заболевания еще не установлен. По сведениям Роспотребнадзора, норовирусная инфекция передается контактно-бытовым, пищевым и водным путем. Источником обычно является больной человек или бессистемный носитель вируса.