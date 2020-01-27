Новости

Шарапова не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге 13:16
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет 13:13
Онищенко: 30 существующих препаратов способны победить новый коронавирус 13:06
На Кубани после ДТП загорелась "Газель" с пассажирами 13:00
Диетолог назвала "плюсы" и "минусы" самых популярных диет 13:00
В Подмосковье женщину убили на кладбище 12:57
В Крыму возродят геодинамический полигон 12:49
У старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева родилась дочь 12:46
В Москве школьницу госпитализировали после попадания мяча в голову 12:42
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус 12:42
В Приамурье откроют границу для вывоза российских туристов из Китая 12:41
Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС 12:36
Вышел трейлер сериала во вселенной Warhammer "Ангелы смерти" 12:35
Пушков: Надо закрепить роль Победы в преамбуле к Конституции 12:28
Трое приморцев обратились к врачам после поездок в КНР 12:27
В Коми охотник случайно подстрелил сам себя 12:16
В Прикамье пьяная многодетная мать избила полицейского 12:13
Максим Емельянычев привез в Москву коллектив из Нижнего Новгорода 12:12
Ценному лесу возле замка Аллы Пугачевой и Галкина грозят вырубкой 12:10
Полиция не обнаружила бомбу на рейсе Хабаровск-Москва 12:10
Hyundai готовит к премьере кроссовер размером с Daewoo Matiz 12:06
Путин поручил отметить юбилей со дня рождения Рахманинова 12:05
В Краснодаре исследуют анализы заболевшего пассажира из Китая 12:04
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей 11:56
Ольга Бузова выходит замуж за 26-летнего блогера 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 12:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре исследуют анализы заболевшего пассажира из Китая

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Анализы на коронавирус снятого в Краснодаре с авиарейса из Китая мужчины отправлены на исследование в Новосибирск и Ставрополь в целях исключения заражения. Местные медики диагностировали у него грипп. Об этом в понедельник корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Reuters/Stringer
Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Как уже сообщалось, накануне в Краснодарскую городскую инфекционную больницу с повышенной температурой доставили на "скорой" мужчину, прилетевшего  из китайского города Санья.

- Мужчину госпитализировали с ОРВИ, а в понедельник было подтверждено, что у него грипп, - пояснила пресс-секретарь краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Вместе с супругой, также гражданкой России, он отдыхал на китайском курорте. Как выяснилось, он не был привит от гриппа. Супруга здорова, но ее тоже обследовали. После того как выяснилось, что анализы женщины в полном порядке, ее отпустили домой. А  мужчина будет находиться в больнице до полного выздоровления. К этому времени мы ожидаем поступления результатов анализов на коронавирус из специализированных российских НИИ.

По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (кубанскую столицу и город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем) усилены меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами. Это произошло после вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса. Для выявления зараженных пассажиров применяется двойной контроль -  дистанционная термометрия с использованием тепловизоров. Специалист Роспортебнадзора дважды обходит салон лайнера, проверяя пассажиров на наличие температуры. В минувшее воскресенье после такого контроля был снят пассажир, прилетевший из китайской Саньи.

- В настоящее время наши специалисты  активизировали работу с турфирмами, - говорит Ирина Воронкова. Во все турфирмы направлены информационные письма с разъяснением, что они должны в обязательном порядке предупреждать туристов, вылетающих в Китай о неблагополучной эпидситуации в этой стране. Что касается Кубани, то заболеваемость гриппом и ОРВИ у нас находится на неэпидемическом уровне, почти половина населения  была привита от гриппа.

Тем временем

Сегодня, 27 января, на Кубани открылась "горячая линия" Роспотребнадзора в связи со случаями заболеваний, вызванными новым коронавирусом в КНР.

Эпидемиологи управления с 27 января по 10 февраля с 10.00 до 17.00 в будние дни по телефону 8 (861) 259-35-22 проинформируют население об эпидемиологической ситуации, предпринимаемых по защите границ от ввоза инфекции в нашу страну мерах, возможных инфекционных угрозах при выезде граждан РФ за рубеж, а также расскажут о профилактике коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Полиция не обнаружила бомбу на рейсе Хабаровск-Москва
Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Mail.ru обрушился по всей России и в других странах
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года