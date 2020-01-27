В Краснодаре исследуют анализы заболевшего пассажира из Китая

Анализы на коронавирус снятого в Краснодаре с авиарейса из Китая мужчины отправлены на исследование в Новосибирск и Ставрополь в целях исключения заражения. Местные медики диагностировали у него грипп. Об этом в понедельник корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как уже сообщалось, накануне в Краснодарскую городскую инфекционную больницу с повышенной температурой доставили на "скорой" мужчину, прилетевшего из китайского города Санья.

- Мужчину госпитализировали с ОРВИ, а в понедельник было подтверждено, что у него грипп, - пояснила пресс-секретарь краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Вместе с супругой, также гражданкой России, он отдыхал на китайском курорте. Как выяснилось, он не был привит от гриппа. Супруга здорова, но ее тоже обследовали. После того как выяснилось, что анализы женщины в полном порядке, ее отпустили домой. А мужчина будет находиться в больнице до полного выздоровления. К этому времени мы ожидаем поступления результатов анализов на коронавирус из специализированных российских НИИ.

По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (кубанскую столицу и город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем) усилены меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами. Это произошло после вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса. Для выявления зараженных пассажиров применяется двойной контроль - дистанционная термометрия с использованием тепловизоров. Специалист Роспортебнадзора дважды обходит салон лайнера, проверяя пассажиров на наличие температуры. В минувшее воскресенье после такого контроля был снят пассажир, прилетевший из китайской Саньи.

- В настоящее время наши специалисты активизировали работу с турфирмами, - говорит Ирина Воронкова. Во все турфирмы направлены информационные письма с разъяснением, что они должны в обязательном порядке предупреждать туристов, вылетающих в Китай о неблагополучной эпидситуации в этой стране. Что касается Кубани, то заболеваемость гриппом и ОРВИ у нас находится на неэпидемическом уровне, почти половина населения была привита от гриппа.

Тем временем

Сегодня, 27 января, на Кубани открылась "горячая линия" Роспотребнадзора в связи со случаями заболеваний, вызванными новым коронавирусом в КНР.

Эпидемиологи управления с 27 января по 10 февраля с 10.00 до 17.00 в будние дни по телефону 8 (861) 259-35-22 проинформируют население об эпидемиологической ситуации, предпринимаемых по защите границ от ввоза инфекции в нашу страну мерах, возможных инфекционных угрозах при выезде граждан РФ за рубеж, а также расскажут о профилактике коронавирусной инфекции.