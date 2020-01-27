Новости

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет 13:13
Онищенко: 30 существующих препаратов способны победить новый коронавирус 13:06
На Кубани после ДТП загорелась "Газель" с пассажирами 13:00
Диетолог назвала "плюсы" и "минусы" самых популярных диет 13:00
В Подмосковье женщину убили на кладбище 12:57
В Крыму возродят геодинамический полигон 12:49
У старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева родилась дочь 12:46
В Москве школьницу госпитализировали после попадания мяча в голову 12:42
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус 12:42
В Приамурье откроют границу для вывоза российских туристов из Китая 12:41
Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС 12:36
Вышел трейлер сериала во вселенной Warhammer "Ангелы смерти" 12:35
Пушков: Надо закрепить роль Победы в преамбуле к Конституции 12:28
Трое приморцев обратились к врачам после поездок в КНР 12:27
В Коми охотник случайно подстрелил сам себя 12:16
В Прикамье пьяная многодетная мать избила полицейского 12:13
Максим Емельянычев привез в Москву коллектив из Нижнего Новгорода 12:12
Ценному лесу возле замка Аллы Пугачевой и Галкина грозят вырубкой 12:10
Полиция не обнаружила бомбу на рейсе Хабаровск-Москва 12:10
Hyundai готовит к премьере кроссовер размером с Daewoo Matiz 12:06
Путин поручил отметить юбилей со дня рождения Рахманинова 12:05
В Краснодаре исследуют анализы заболевшего пассажира из Китая 12:04
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей 11:56
Ольга Бузова выходит замуж за 26-летнего блогера 11:55
В Югре участники конфликта со стрельбой разгромили кафе 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре участники конфликта со стрельбой разгромили кафе

Текст: Татьяна Воробьева

Группа мужчин, которые в минувшие выходные стали участниками конфликта со стрельбой на улице Омской в Нижневартовске, в ту же ночь разгромили кафе. Эту информацию агентству РИА Новости подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото: iStock
Омич, которого не пустили на корпоратив, устроил стрельбу в кафе

Напомним, накануне около 02:50 в дежурную часть поступило сообщение об инциденте. Когда правоохранители прибыли на место, на улице и в подъездах дома никого уже не было. Около часа дня полицейских снова вызвали по этому адресу. Тогда же, после анализа записи с наружных камер, выяснилось: у одного из участников ночного конфликта было оружие, из которого он сделал несколько выстрелов.

Никто в результате не пострадал, личность стрелка так же известна - сейчас его разыскивают.

Что касается других участников происшествия, то они, как выяснилось, подались в кафе и учинили там погром: опрокинули мебель, разбили посуду и бутылки в баре. Никто из персонала и посетителей заведения не пострадал.

"Оба факта сейчас объединены в одно производство по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - сообщили в региональной полиции.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Полиция не обнаружила бомбу на рейсе Хабаровск-Москва
Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Mail.ru обрушился по всей России и в других странах
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов