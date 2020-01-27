В Югре участники конфликта со стрельбой разгромили кафе

Группа мужчин, которые в минувшие выходные стали участниками конфликта со стрельбой на улице Омской в Нижневартовске, в ту же ночь разгромили кафе. Эту информацию агентству РИА Новости подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД.

Напомним, накануне около 02:50 в дежурную часть поступило сообщение об инциденте. Когда правоохранители прибыли на место, на улице и в подъездах дома никого уже не было. Около часа дня полицейских снова вызвали по этому адресу. Тогда же, после анализа записи с наружных камер, выяснилось: у одного из участников ночного конфликта было оружие, из которого он сделал несколько выстрелов.

Никто в результате не пострадал, личность стрелка так же известна - сейчас его разыскивают.

Что касается других участников происшествия, то они, как выяснилось, подались в кафе и учинили там погром: опрокинули мебель, разбили посуду и бутылки в баре. Никто из персонала и посетителей заведения не пострадал.

"Оба факта сейчас объединены в одно производство по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - сообщили в региональной полиции.