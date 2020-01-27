Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС

Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Первым направлением он назвал активное вовлечение Академии наук Беларуси в исследования на Международной космической станции.

В эфире телеканала "Беларусь 1" он поделился приоритетными направлениями, которые корпорация готова развивать в ближайшее время с Синеокой. Второе направление, по его словам, которые цитируют местные источники, - выбор "базовых космических платформ для аппаратов дистанционного зондирования земли".

Роскосмос, пояснил Рогозин, заинтересован в том, чтобы перейти от создания штучных уникальных аппаратов к возможности серийного их производства. И в этом плане оптико-механические исследования, которые ведутся в Минске, "могут стать основой для полезной нагрузки такого рода изделий, которые будут делать предприятия Роскосмоса совместно с белорусским "Пеленгом", - уточнил он.

Еще одним вектором совместного научного штурма, считает российский представитель, может стать сотрудничество с "Интегралом" в производстве микроэлектроники, которая способна работать в экстремальных условиях. По его мнению, белорусские предприятия имеют прекрасный потенциал, а главным капиталом страны Рогозин назвал "капитал человеческий. В стране очень много рукастых, интеллектуально развитых людей, которые точно впишутся в общую работу. Белорусские предприятия сохранили свой потенциал и имеют прекрасные планы, которыми мы могли бы сообща воспользоваться, приложив сюда возможности Роскосмоса, как заказчика и как практического реализатора всех идей в космической деятельности," - констатировал Рогозин.