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27.01.2020 14:25
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор ввел двойной контроль на границе из-за коронавируса

Текст: Ирина Невинная
В связи с угрозой завоза в Россию нового коронавируса Роспотребнадзор проводит усиленный контроль пропуска через границу граждан, прибывающих из неблагополучных регионов. Об этом сообщила глава федеральной службы, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Всех прибывающих досматривают дважды: индивидуально с помощью ручных тепловизоров, а также в потоке - с применением дистанционного оборудования.

С начала года такой досмотр прошли пассажиры более 20 тысяч рейсов, в том числе 6,7 тысяч человек, прибывших из Китая.

Фото: Reuters/Stringer
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"На сегодняшний день выявлено уже более 100 человек, имеющих признаки заболевания и прибывшие из неблагополучных регионов, все они были изолированы, помещены в отдельные боксы и прошли обследование для выяснения этиологии заболевания", - пояснила глава Роспотребнадзора.

У более 50 человек были обнаружены признаки инфекционных заболеваний, в том числе у 20 - признаки поражения дыхательной системы (кашель, одышка). Все они были изолированы, получили медицинскую помощь и прошли тестирование, чтобы определить тип возбудителя.

"Были подтверждены случаи острой респираторной инфекции, гриппа типов А и В, паравируса, в одном случае - микоплазмы, - отметила Анна Попова. - По состоянию на 27 января случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено".

Анна Попова сообщила, что тест-системы для диагностики вируса нарабатываются в необходимом количестве и отправляются в 15 специализированных лабораторий в регионах. "Со специалистами проведен инструктаж, они готовы к работе", - отметила Попова.

По ее словам, тестирование на предмет возможности заражения новым коронавирусом также будет двойным: анализы, выполненные в региональных лабораториях, будут продублированы в Институте "Вымпел", где была создана тест-система.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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