Роспотребнадзор ввел двойной контроль на границе из-за коронавируса

Всех прибывающих досматривают дважды: индивидуально с помощью ручных тепловизоров, а также в потоке - с применением дистанционного оборудования.

С начала года такой досмотр прошли пассажиры более 20 тысяч рейсов, в том числе 6,7 тысяч человек, прибывших из Китая.

"На сегодняшний день выявлено уже более 100 человек, имеющих признаки заболевания и прибывшие из неблагополучных регионов, все они были изолированы, помещены в отдельные боксы и прошли обследование для выяснения этиологии заболевания", - пояснила глава Роспотребнадзора.

У более 50 человек были обнаружены признаки инфекционных заболеваний, в том числе у 20 - признаки поражения дыхательной системы (кашель, одышка). Все они были изолированы, получили медицинскую помощь и прошли тестирование, чтобы определить тип возбудителя.

"Были подтверждены случаи острой респираторной инфекции, гриппа типов А и В, паравируса, в одном случае - микоплазмы, - отметила Анна Попова. - По состоянию на 27 января случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено".

Анна Попова сообщила, что тест-системы для диагностики вируса нарабатываются в необходимом количестве и отправляются в 15 специализированных лабораторий в регионах. "Со специалистами проведен инструктаж, они готовы к работе", - отметила Попова.

По ее словам, тестирование на предмет возможности заражения новым коронавирусом также будет двойным: анализы, выполненные в региональных лабораториях, будут продублированы в Институте "Вымпел", где была создана тест-система.