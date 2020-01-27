Рублев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Германии Александру Звереву в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии.

После поражения Даниила Медведева единственным представителем России в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии оставался Андрей Рублев. Однако ему предстояло сыграть со Зверевым, который в рейтинге АТР занимает седьмое место.

Немец являлся фаворитом данного матча, однако оставалась надежда, что набравший ход на старте сезона Рублев все же сумеет преподнести сюрприз. Сопротивление россиянин оказал достойное, но все же уступил в трех сетах с одинаковым счетом 4:6.

В следующем раунде Соперником Зверева станет швейцарец Станислас Вавринка, которому ранее удалось в пяти сетах переиграть четвертую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.