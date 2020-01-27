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27.01.2020 14:52
Рубрика: Спорт

Рублев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Германии Александру Звереву в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии.
Фото: AP Photo/Dita Alangkara Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Фото: AP Photo/Dita Alangkara

После поражения Даниила Медведева единственным представителем России в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии оставался Андрей Рублев. Однако ему предстояло сыграть со Зверевым, который в рейтинге АТР занимает седьмое место.

Фото: AP Photo/Andy Brownbill
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Немец являлся фаворитом данного матча, однако оставалась надежда, что набравший ход на старте сезона Рублев все же сумеет преподнести сюрприз. Сопротивление россиянин оказал достойное, но все же уступил в трех сетах с одинаковым счетом 4:6.

В следующем раунде Соперником Зверева станет швейцарец Станислас Вавринка, которому ранее удалось в пяти сетах переиграть четвертую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

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