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Samsung начал снижать цены на смартфоны Galaxy Note10

Текст:   Богдан Бобров
27.01.2020,  
15:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В преддверии презентации новой флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy производитель из Южной Кореи запустил специальную акцию по снижению цен на устройства из модельного ряда 2019 года.

На сайте американского подразделения компании вся линейка Note10 получила достаточно солидные скидки.

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Так, базовая версия на 256 Гб подешевела с 950 до 540 долларов (с 59 до 33 тысяч рублей).

Galaxy Note10+ с аналогичным объемом памяти теперь стоит 640 долларов вместо 1100 долларов (40 тысяч рублей вместо 68 тысяч).

Вероятно, что в других регионах, в том числе и в России, подобные акции тоже будут запущены в ближайшее время.

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