Спорт
27.01.2020 14:34
Текст: Юрий Сизов

Сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею

Золотые медали чемпионата Европы завоевала 27 января женская сборная Беларуси по индор-хоккею, обыграв в Минске главных фаворитов турнира - команду Нидерландов, сообщает БЕЛТА. Эта виктория над соперниками досталось минчанам в серии буллитов со счетом 4:3, а основное время матча завершилось в ничью.

Президент Беларуси поздравил женскую национальную команду с победой на ХХ чемпионате Европы, который проходил во Дворце спорта, сообщила его пресс-служба. "На протяжении всего турнира в борьбе с лидерами мирового рейтинга вы проявили высочайшее спортивное мастерство, твердый характер, командную сплоченность и волю к победе, - говорится в поздравлении Александра Лукашенко. - Пусть ваш успех послужит примером для других белорусских спортсменов". Он также выразил признательность тренерскому штабу и всем тем, кто внес вклад в завоевание сборной Беларуси титула чемпионок Европы.

Фото: БЕЛТА
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Комментаторы не забывают подчеркнуть, что это первый грандиозный успех хоккеисток, занимающих третье место в рейтинге лучших индор-хоккейных дружин мира после Нидерландов и Германии. Ранее женская сборная РБ была двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах девушки завоевали бронзовые награды, а также заняли третье место на Кубке мира.

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