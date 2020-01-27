Сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею

Президент Беларуси поздравил женскую национальную команду с победой на ХХ чемпионате Европы, который проходил во Дворце спорта, сообщила его пресс-служба. "На протяжении всего турнира в борьбе с лидерами мирового рейтинга вы проявили высочайшее спортивное мастерство, твердый характер, командную сплоченность и волю к победе, - говорится в поздравлении Александра Лукашенко. - Пусть ваш успех послужит примером для других белорусских спортсменов". Он также выразил признательность тренерскому штабу и всем тем, кто внес вклад в завоевание сборной Беларуси титула чемпионок Европы.

Комментаторы не забывают подчеркнуть, что это первый грандиозный успех хоккеисток, занимающих третье место в рейтинге лучших индор-хоккейных дружин мира после Нидерландов и Германии. Ранее женская сборная РБ была двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах девушки завоевали бронзовые награды, а также заняли третье место на Кубке мира.