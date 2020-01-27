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Складной Motorola Razr стал доступен для заказа. Но у него есть недостаток

Текст:   Богдан Бобров
27.01.2020,  
15:15
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Американский оператор Verizon открыл предзаказ на смартфон Moto Razr за 1499 долларов (93 тысячи рублей) - пока только на территории США. В Европе "раскладушка" должна появиться чуть позже.

Параллельно с этим на официальном YouTube-канале Motorola опубликована новая серия промо-роликов. В них речь идёт о преимуществах аппаратной части девайса, возможностях камеры и т.д.

В одном из них производитель рассказывает о том, насколько бережно нужно обходиться со смартфоном с таким нескромным ценником.

В целом вся видеоинструкция соткана из противоречивых тезисов. Утверждается, что гаджет имеет водоотталкивающие свойства, но вытирать его необходимо только сухими салфетками, экран имеет защитное покрытие, но вполне может поцарапаться ногтями.

Ну и самое печальное: складка от сгиба по центру дисплея смартфона - это "нормально", по мнению создателей устройства.

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Если ко дню релиза ничего не изменится, есть вероятность, что готовящийся к выходу Galaxy Z Flip почти за ту же цену окажется более привлекательным для потребителей как раз по причине отсутствия заметного сгиба на экране.

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