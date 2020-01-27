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27.01.2020 08:43
Рубрика: В мире

СМИ: Гейтс пожертвовал 5 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Китае

Текст: Юрий Когалов

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на оказание поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом нового типа, который уже привел к смерти 80 человек. Как пишет газета China daily, эти средства будут использованы для выявления заболевших и их лечения, а также ускорения разработки вакцины (лишь недавно удалось успешно выявить штамм).

"Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией", - заявил директор китайского отделения Фонд Билла и Мелинды Гейтс Ли Ино.

Фото: Reuters/Stringer
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Кстати, аналогичную сумму фонд выделил на оказание поддержки странам Африки в принятии превентивных мер по осуществлению контроля и минимизации риска распространения пневмонии нового типа.

Правительство Китая выделило 300 миллионов юаней (43,5 миллиона долларов США) на борьбу с коронавирусом нового типа в городе Ухань (откуда началось распространение заболевания) и прилегающей к нему центральной провинции Хубэй. Эти средства будут направлены на строительство двух больниц для инфицированных, а также на закупку специального медицинского оборудования.

Руководство Китая также наложило запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся в Ухане. Ограничение будет действовать до 30 января.

Посольство РФ в КНР призвало россиян, находящихся в этом или других городах провинции Хубэй, прислать свои контактные данные на экстренный случай.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса Билл Гейтс

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