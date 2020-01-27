США и Канада выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

В рамках Договора по открытому небу американские и канадские инспекторы совершат наблюдательный полет над территорией России с 27 января по первое февраля. Российские специалисты на борту будут контролировать полет.

Как сообщает РИА Новости, полет будет выполнен по согласованному маршруту на канадском самолете наблюдения C-13OJ. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование с участием представителей РФ.

Напомним, в прошлом году сообщалось о желании США объявить о намерении выйти из Договора по открытому небу. Представители руководства фракций Демократической партии в конгрессе США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. Законодатели убеждены, что это может стать еще одним ударом по региональной стабильности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".