Новости

Трамп назвал "ужасной" новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта 02:23
США и Канада выполнят наблюдательный полет над территорией РФ 02:12
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо 02:02
СМИ: Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его дочь 01:14
Андрей Кириленко отреагировал на смерть Коби Брайанта 00:52
СМИ: При обстреле в Багдаде ракета упала на территории посольства США 00:36
Власти Калабасаса подтвердили гибель Коби Брайанта 00:12
СМИ: Вертолет Брайанта перед падением начал вращаться и заглох 00:11
Появились фото с места крушения вертолета Брайанта 26.01.2020
Подозреваемая в убийстве своих детей пермячка умерла в больнице 26.01.2020
Автомобиль упал в реку в центре Москвы 26.01.2020
Оставленные в аэропорту Шереметьево дети пройдут медобследование 26.01.2020
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса 26.01.2020
Матвиенко удостоена премии за вклад в сохранение памяти о Холокосте 26.01.2020
СК займется мужчиной, бросившим своих детей в аэропорту Шереметьево 26.01.2020
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира 26.01.2020
Мужчина бросил двоих детей в терминале аэропорта Шереметьево 26.01.2020
Елистратов выиграл 3000 м и стал третьим в многоборье на ЧЕ по шорт-треку 26.01.2020
Музыка Сатоко Исидзе откроет фестиваль "Японская осень в Сибири" 26.01.2020
В парламенте РФ рассказали, что привлекало к Чаплину прихожан 26.01.2020
СМИ: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Иране 26.01.2020
Монету Brexit выпустили в Великобритании 26.01.2020
Путин назвал безнравственными попытки замолчать преступления нацистов 26.01.2020
Пять миллионов человек покинули Ухань из-за коронавируса и каникул 26.01.2020
Отдельную больницу для борьбы с коронавирусом откроют в Ухане 26.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
27.01.2020 02:12
Рубрика: Власть

США и Канада выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

В рамках Договора по открытому небу американские и канадские инспекторы совершат наблюдательный полет над территорией России с 27 января по первое февраля. Российские специалисты на борту будут контролировать полет.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией

Как сообщает РИА Новости, полет будет выполнен по согласованному маршруту на канадском самолете наблюдения C-13OJ. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование с участием представителей РФ.

Напомним, в прошлом году сообщалось о желании США объявить о намерении выйти из Договора по открытому небу. Представители руководства фракций Демократической партии в конгрессе США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. Законодатели убеждены, что это может стать еще одним ударом по региональной стабильности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

Власть Безопасность В мире США В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

СМИ: Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину
В Совфеде прокомментировали заявление адмирала США об обороне России
Греф советует держать сбережения в рублях
Осужденная в России израильтянка подала прошение о помиловании Путину
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам