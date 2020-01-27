В Боливии временный президент отправила правительство в отставку

Временный президент Боливии Жанин Аньес отправила правительство в отставку, пообещав представить новый кабинет в ближайшее время. Такую информацию распространило гостелерадио Боливии.

Аньес утвердит правительственную команду "в кратчайшие сроки для достижения целей, поставленных в начале правления", пишет РИА Новости. Ранее в отставку по собственной инициативе ушла министр связи Роксана Лисаррага, несогласная с решением президента баллотироваться на предстоящих выборах.

Напомним, Эво Моралес занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года. В октябре прошлого года в Боливии прошли президентские выборы, по итогам которых Моралес опередил ближайшего соперника Карлоса Меса. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки, а Моралес объявил о своей отставке. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Позже власти объявили о проведении новых выборов третьего мая этого года. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата.