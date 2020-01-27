В Германии остались недовольны триумфом российских фигуристок

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии раскритиковал победу российских фигуристок на чемпионате Европы в Граце. Возмущение чиновника вызвал возраст победительницы и призеров.

Сборная России выиграла 10 из 12 медалей турнира, включая четыре золота. Ставшей чемпионкой Алене Косторной всего 16 лет, призерам Анне Щербаковой и Александре Трусовой всего 15.

"Это слишком по-детски для меня. Не думаю, что это хорошо для спорта, - сказал Денсдорф изданию Sueddeutsche Zeitung.

Он привел пример Алины Загитовой, которая уже в возрасте 17 лет объявила о приостановке карьеры к этому времени, выиграв Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Денсдорф выразил сомнение, продлится ли карьера нынешних триумфаторов в Граце дольше.

"Не успела одна спортсменка завершить карьеру, как новые уже пришли ей на смену, как на фабрике. Спорт живет за счет конкуренции, а нынешняя ситуация не очень хорошая", - сказал он.