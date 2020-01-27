В Госдуме придумали, как стимулировать магазины раздавать еду бедным

Ежегодно в России образуется 17 миллионов тонн пищевых отходов. Это около 30 процентов от всего объема твердых коммунальных отходов, образующегося в стране за год. При этом 9,2 процента всех пищевых потерь возникает на этапах хранения и реализации продукции производителями и торговыми сетями.

По данным Всемирного банка, практически весь объем пищевых отходов (94 процента) в России отправляется на захоронение на свалки и полигоны. При попадании на полигоны пищевые отходы становятся источником загрязнения почвы, воды и воздуха, выделяют аммиак, сероводород, метан (2,4 миллиона тонн), приводящий к парниковому эффекту. А это, в свою очередь, приводит к стремительному потеплению климата. Кроме того, если большинство твердых бытовых отходов, которые сами по себе являются экономически привлекательными с точки зрения эффективности вторичного использования (строительный мусор, стеклотара, пластик, макулатура и т.д.), смешать с пищевыми отходами - легко разлагаемой органикой (как обычно происходит на наших свалках),то их вторичное использование становится экономически невыгодным из-за высоких затрат на очистку.

Во многих экономически развитых странах мира очень популярно такое благотворительное направление, как фудшеринг. Это когда волонтеры и благотворительные организации собирают нераспроданные продукты, у которых еще не закончился срок годности, и передают их нуждающимся. В России благотворители может быть и хотели бы этим заниматься, но мешает масса бюрократических проблем. А продавцам и производителям легче и дешевле выбросить нераспроданные продукты на помойку, чем отдать людям бесплатно.

В Госдуме уже давно обеспокоены этой проблемой. Депутаты от "Единой России" Сергей Вострецов и Николай Валуев подготовили законопроект (имеется в распоряжении "Российской газеты"), предлагающий внести в Налоговый кодекс изменения, которые помогут облегчить налоговое регулирование передачи товаров в благотворительных целях. Законопроект в настоящее время направлен в правительство для получения официальных отзывов профильных министерств.

"Анализ показал, что продукция, пригодная к употреблению, но реализация которой до истечения сроков ее годности по каким-либо причинам невозможна, попросту вывозиться на полигон. Потому что это выгоднее, нежели ее передача на благотворительные цели, - поясняет Сергей Вострецов. - И это происходит в стране, население которой во время ВОВ пережило блокаду, голод. Именно ветераны, пережившие 900-дневную осаду Северной столицы, первыми год назад обратились ко мне с просьбой заняться решением проблемы списания тонн пригодных для употребления продуктов. Им, на себе испытавшим ценность каждого кусочка хлеба, непонятно, как можно выбрасывать огромное количество съестного. И действительно, нужен простой и понятный механизм, чтобы продукты, которые еще можно употреблять в пищу, получали те, кто в них нуждается".

Для того, чтобы стимулировать производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность, депутаты предлагают освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления (использования), от налога на прибыль и НДС, которые сейчас составляют 40 процентов от цены переданного. Фактически сейчас благотворительная передача приравнена к продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, поясняет депутат, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40 процентов от стоимости переданного, как будто он его про¬дал и получил 100 процентов такой стоимости.

Предложенное депутатами поможет решить сразу несколько задач.

Первое - экологическую. В федеральном законе "Об отходах производства и потребления" отмечается, что первостепенная задача для минимизации экологического ущерба - предотвращение образования отходов и нерационального использования излишков продукции. Более того, упаковка от не-вскрытых пищевых отходов не изымается при сортировке и не подлежит переработке, поэтому такие отходы отправляются только на свалки. В 2020 года на рекультивацию мусорных полигонов выделено шесть миллиардов 250 миллионов рублей, а нужно добиваться, чтобы свалок становилось все меньше, также, как и трат на них из федерального бюджета.

Второе - социальную. По данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности в 2019 году, составило 21 миллион человек. Около 14 миллионов жителей России питаются некачественной и низкокалорийной едой. Переданная на благотворительность продукция поможет обеспечить питанием примерно 2,75 миллиона социально незащищенных граждан.

Третье - экономическую. Законопроект создаст базу для рационального использования ресурсов, а также простимулирует производителей и розничные сети участвовать в благотворительной деятельности.

В последующем же, как добавляет Сергей Вострецов, предполагается ввести обязанность производителей и торговых сетей по организации переработки, а не вывоза на полигон, просроченной продукции. Эта мера станет определенным контролером как того, что на самом деле происходит с "просрочкой", а также простимулирует благотворительные передачи продуктов. Производители и ритейл будут знать: или они передают еще пригодное для использования продовольствие тем, кто в нем нуждается, или несут затраты на утилизацию из-за своей недальновидности. Кроме того, депутаты предлагают обязать ритейл начать принимать у себя тару и упаковку, которую потом передавать производителям и (или) переработчикам (а они в ней очень нуждаются). Люди же охотно понесут пустые бутылки и коробки в магазин, если за это им будут предоставлять скидки.