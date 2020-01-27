В каком случае виновник ДТП может избежать уголовного дела

Если виновник аварии договорился с пострадавшим, все условия примирения выполнены, то даже суд не может настаивать на уголовном преследовании. Такое интересное решение принял Верховный суд.

Некий Попов в городе Лангепас выехал на обочину и протаранил стоявший там автомобиль, за рулем которого находился некто А. В результате А. был причинен тяжкий вред здоровью, а в отношении Попова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса. Попов свою вину в ДТП признал и приложил все усилия, чтобы примириться с пострадавшим. Он даже выплатил ему 480 тысяч рублей - такую компенсацию установил сам пострадавший. В конечном итоге договориться с пострадавшим Попову удалось. В итоге сам пострадавший ходатайствовал перед следствием о прекращении уголовного дела в отношении Попова именно по примирению сторон. И следователи в июне того же года дело прекратили.

Указание о том, что решение о прекращении дела в связи с примирением сторон является правом, а не обязанностью суда, по мнению ВС - незаконно

Однако прокуратура вернула его на доследование. Но не потому, что не было оснований для примирения. Прокурор посчитал, что не все обстоятельства, подлежащие доказыванию, были установлены. В частности, не исследована возможность создания перед Поповым препятствия, из-за которого он свернул на обочину. Это обстоятельство и вовсе бы сделало Попова невиновным в ДТП.

В суде пострадавший снова ходатайствовал освободить Попова. Однако суд это ходатайство не удовлетворил и вынес Попову обвинительный приговор. Виновника аварии приговорили к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы, назначив в качестве дополнительного наказания лишение прав на 1 год и 4 месяца.

При этом суд пояснил свой отказ в применении примирения тем, что Попов ранее привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, что выплата Поповым потерпевшему 480 000 рублей - это не полное возмещением вреда от преступления, а также указал, что содеянное Поповым посягает на жизнь и здоровье человека и на безопасность движения и эксплуатации транспорта и тем самым создает повышенную общественную опасность для окружающих.

С судом первой инстанции согласились апелляционный суд, а также президиум суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Но не согласился Верховный суд. Он указал, что, исходя из положений статьи 76 УК, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при наличии указанных в этой статье условий. Одно из таких условий - примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживание причиненного ему вреда. А под заглаживанием вреда следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. При этом способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения определяются потерпевшим.

Попов вину признал. Он впервые совершил преступление небольшой тяжести, а причиненный вред, определенный потерпевшим, полностью возместил. Он также принес свои извинения. Потерпевший заявил, что простил Попова, примирился с ним и не желает привлекать его к уголовной ответственности. Таким образом, все условия для освобождения Попова выполнены.

На то, что Попов ранее привлекался к административной ответственности, ВС напомнил, что человек считается ей подвергнутым в течение года. На момент первого заседания суда сроки давности прошли.

Что касается неполного возмещения - в частности, суд первой инстанции указал на состояние здоровья потерпевшего, требующего дополнительных затрат в будущем, превышающих выплаченную компенсацию, - то ВС напомнил, что размер определяется потерпевшим на момент принятия процессуального решения о прекращении уголовного дела.

А указания судов первой, а также кассационной инстанций на то, что принятие решения о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим является правом, а не обязанностью суда, по мнению ВС сделаны без учета требований законности, обоснованности и справедливости судебного решения.

На основании всего этого коллегия ВС отменила решения нижестоящих судов, а дело прекратила за примирением сторон. В общем, если виновник и пострадавший действительно примирились, то остальным остается с этим смириться.

Но надо напомнить, что еще несколько лет назад предлагалось исключить возможность примирения в ситуации, когда потерпевший погиб в ДТП. Ведь в таком случае примиряется не потерпевший, а его родственники. А кто знает, какие у них были отношения?