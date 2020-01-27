В каком случае виновник ДТП может избежать уголовного дела

Некий Попов в городе Лангепас выехал на обочину и протаранил стоявший там автомобиль, за рулем которого находился некто А. В результате А. был причинен тяжкий вред здоровью, а в отношении Попова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса. Попов свою вину в ДТП признал и приложил все усилия, чтобы примириться с пострадавшим. Он даже выплатил ему 480 тысяч рублей - такую компенсацию установил сам пострадавший. В конечном итоге договориться с пострадавшим Попову удалось. В итоге сам пострадавший ходатайствовал перед следствием о прекращении уголовного дела в отношении Попова именно по примирению сторон. И следователи в июне того же года дело прекратили.
Однако прокуратура вернула его на доследование. Но не потому, что не было оснований для примирения. Прокурор посчитал, что не все обстоятельства, подлежащие доказыванию, были установлены. В частности, не исследована возможность создания перед Поповым препятствия, из-за которого он свернул на обочину. Это обстоятельство и вовсе бы сделало Попова невиновным в ДТП.
В суде пострадавший снова ходатайствовал освободить Попова. Однако суд это ходатайство не удовлетворил и вынес Попову обвинительный приговор. Виновника аварии приговорили к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы, назначив в качестве дополнительного наказания лишение прав на 1 год и 4 месяца.
При этом суд пояснил свой отказ в применении примирения тем, что Попов ранее привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, что выплата Поповым потерпевшему 480 000 рублей - это не полное возмещением вреда от преступления, а также указал, что содеянное Поповым посягает на жизнь и здоровье человека и на безопасность движения и эксплуатации транспорта и тем самым создает повышенную общественную опасность для окружающих.
С судом первой инстанции согласились апелляционный суд, а также президиум суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Но не согласился Верховный суд. Он указал, что, исходя из положений статьи 76 УК, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при наличии указанных в этой статье условий. Одно из таких условий - примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживание причиненного ему вреда. А под заглаживанием вреда следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. При этом способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения определяются потерпевшим.
Попов вину признал. Он впервые совершил преступление небольшой тяжести, а причиненный вред, определенный потерпевшим, полностью возместил. Он также принес свои извинения. Потерпевший заявил, что простил Попова, примирился с ним и не желает привлекать его к уголовной ответственности. Таким образом, все условия для освобождения Попова выполнены.
На то, что Попов ранее привлекался к административной ответственности, ВС напомнил, что человек считается ей подвергнутым в течение года. На момент первого заседания суда сроки давности прошли.
Что касается неполного возмещения - в частности, суд первой инстанции указал на состояние здоровья потерпевшего, требующего дополнительных затрат в будущем, превышающих выплаченную компенсацию, - то ВС напомнил, что размер определяется потерпевшим на момент принятия процессуального решения о прекращении уголовного дела.
А указания судов первой, а также кассационной инстанций на то, что принятие решения о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим является правом, а не обязанностью суда, по мнению ВС сделаны без учета требований законности, обоснованности и справедливости судебного решения.
На основании всего этого коллегия ВС отменила решения нижестоящих судов, а дело прекратила за примирением сторон. В общем, если виновник и пострадавший действительно примирились, то остальным остается с этим смириться.
Но надо напомнить, что еще несколько лет назад предлагалось исключить возможность примирения в ситуации, когда потерпевший погиб в ДТП. Ведь в таком случае примиряется не потерпевший, а его родственники. А кто знает, какие у них были отношения?