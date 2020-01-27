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27.01.2020 18:10
Рубрика: Digital

Воздухом питаются

В России растет популярность смартфонов с беспроводной зарядкой
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Российские пользователи гаджетов привыкают жить "без проводов". Специалисты фиксируют заметный рост спроса на такие девайсы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кажется, еще совсем недавно в продаже появились первые беспроводные мышки, теперь же к услугам пользователей целый ассортимент таких девайсов: от телефонов и наушников до акустических колонок. Мир становится мобильным в полном смысле этого слова.

"По воздуху" смартфон заряжается дольше, чем при проводном подключении к сети

В России наиболее заметный рост демонстрируют продажи смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки. В штуках в 2019 году они прибавили 30%. В результате в натуральном выражении доля таких устройств достигла 10% (около 3 млн штук). В деньгах на них приходится немногим более трети рынка (около 170 млрд рублей), рассказали в объединенной сети "М.Видео-Эльдорадо". Закономерно растет спрос и на беспроводные зарядные устройства. В 2019 году он увеличился на 20% в натуральном выражении и на 12% в денежном, достигнув 750 млн рублей.

Фото: Скриншот YouTube
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Беспроводная зарядка основана на принципе электромагнитной индукции. Описывающий его стандарт Qi был разработан Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium, WPC), объединившим разработчиков Европы, Азии и США. Он позволяет передавать энергию на расстояние до 4 сантиметров. Зарядная станция генерирует энергию в электромагнитное поле через встроенную катушку индуктивности. Для подпитки от этого источника у смартфона должен быть специальный приемник - Qi-ресивер. Если он есть, достаточно положить девайс на платформу, и он начнет заряжаться.

Режим беспроводной зарядки поддерживают уже большинство флагманов популярных брендов и некоторые старые модели. Но соблазнившись возможностью не зависеть от проводов и разъемов, нужно иметь в виду, что скорость передачи энергии "по воздуху" ниже, чем при проводном подключении к сети. Да и цены на гаджеты, поддерживающие такую функцию, пока кусаются: средняя составляет около 57 тыс. рублей.

Тем не менее специалисты уверены, что беспроводные устройства продолжат завоевывать рынок. По словам руководителя департамента "Мобильная техника" в группе "М.Видео-Эльдорадо" Владимира Чайки, распространение технологий позволяет снизить стоимость девайсов на этапе производства.

Digital Технологии

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