Видео: на обочине водитель еле увернулся от слетевшего с трассы пикапа

Shocking video today from a delivery truck on I-80 in Western Iowa. The AMCON Distributing driver, State Trooper, & occupants in the pickup truck were not seriously injured.



If you have to be out driving during inclement weather- slow down and be aware of the road conditions. pic.twitter.com/tXqMAOjCjz — Iowa State Patrol (@iowastatepatrol) 18 января 2020 г.

Второй день рождения может отмечать в конце января безымянный шофер службы доставки из Западной Айовы (США). Будь он менее расторопным - не спасся бы от слетевшего с обледеневшей трассы пикапа.

Сначала герою этого ролика (на видео он в черной куртке и вязаной шапке) немного не повезло: на небольшом повороте его фургончик снесло с трассы I-80, после чего он вызвал спасателей и полицию. А когда пострадавшую машину уже вот-вот должен был вытянуть из снега эвакуатор, недоброе провидение выбросило с трассы на обочину еще один автомобиль.

Тяжелый пикап Ford летел с такой скоростью, что перевернул эвакуатор и окончательно помял машину героя этого видео. Увы, погиб офицер полиции, прибывший на место ДТП и не сумевший увернуться при столкновении.

А владелец окончательно изуродованного фургончика жив, хотя и получил небольшие ушибы.