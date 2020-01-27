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27.01.2020 09:22
Рубрика: Видео

Видео: на обочине водитель еле увернулся от слетевшего с трассы пикапа

Текст: Вадим Давыденко

Второй день рождения может отмечать в конце января безымянный шофер службы доставки из Западной Айовы (США). Будь он менее расторопным - не спасся бы от слетевшего с обледеневшей трассы пикапа.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сначала герою этого ролика (на видео он в черной куртке и вязаной шапке) немного не повезло: на небольшом повороте его фургончик снесло с трассы I-80, после чего он вызвал спасателей и полицию. А когда пострадавшую машину уже вот-вот должен был вытянуть из снега эвакуатор, недоброе провидение выбросило с трассы на обочину еще один автомобиль.

Тяжелый пикап Ford летел с такой скоростью, что перевернул эвакуатор и окончательно помял машину героя этого видео. Увы, погиб офицер полиции, прибывший на место ДТП и не сумевший увернуться при столкновении.

А владелец окончательно изуродованного фургончика жив, хотя и получил небольшие ушибы.

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#видео #авто