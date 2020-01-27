Вирусолог из КНР предположил спад эпидемии коронавируса через 20 дней

Эффект от предпринимаемых властями Китая мер по профилактике эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV будет заметен через 20 дней, и темпы распространения вируса могут замедлиться. Такое предположение высказал один из ведущих вирусологов КНР, академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй.

По его словам, увеличение числа подтвержденных случаев заражения произошло за счет людей, которые заразились еще 20 дней назад. Однако человеческий организм постепенно выработает иммунитет против микроорганизма, что в итоге приведет к спаду эпидемии, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Xinhua.

Вэнь Юймэй также отметил, что большинство находящихся в критическом состоянии пациентов также больны другими заболеваниями, и у них нарушена иммунная система.

Между тем только за сутки китайские власти зарегистрировали 769 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 24 человека скончались, и только два пациента были выписаны из больниц домой. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.