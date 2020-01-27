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27.01.2020 08:52
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen произвел больше сосисок, чем автомобилей

Текст: Михаил Азнавуров

6,3 млн автомобилей произвел Volkswagen в 2019 году усилиями более 50 сборочных площадок по всему свету. В то же время более 6,8 млн сосисок было сделано всего на одном предприятии в Вольфсбурге, единственном в мире автозаводе, имеющем собственное производство колбасных изделий. Уникальному опыту посвящен новый репортаж бывшего ведущего шоу Top Gear Ричарда Хаммонда.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Сосисок по оригинальному рецепту Volkswagen изготавливает достаточно не только для питания десятков тысяч своих работников, но и для розничной продажи в дюжине европейских стран.

Процесс их изготовления последовательно включает сушку, копчение на буковом дыму и 1,5-часовую обработку паровой баней при 350 градусах. Но главное - это пикантная приправа, состав которой держится в строжайшем секрете. По утверждению тех, кто пробовал, сосиски остры, но не чрезмерно, и в них различим аромат имбиря.

Упаковку сосисок из пяти штук (они значительно крупнее обычного размера сосисок в России) в Германии дарят каждому покупателю автомобилей Volkswagen. Купить их можно и через интернет по цене около 11 евро за кг. Правда, к сожаления, только в Германии.

Работает колбасный цех с 1973 года. Заняты там сегодня всего 30 человек. Телеведущий познакомился с бойкой Зигрид Вайнманн, работницей Volkswagen с 50-летним стажем, перешедшей в цех из отдела по пошиву интерьера, где в силу возраста ей работать стало тяжеловато.

У сосисок Volkswagen есть даже номенклатурный номер в каталоге изделий компании - 199 398 500.

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#Volkswagen