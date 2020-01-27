Volkswagen произвел больше сосисок, чем автомобилей

6,3 млн автомобилей произвел Volkswagen в 2019 году усилиями более 50 сборочных площадок по всему свету. В то же время более 6,8 млн сосисок было сделано всего на одном предприятии в Вольфсбурге, единственном в мире автозаводе, имеющем собственное производство колбасных изделий. Уникальному опыту посвящен новый репортаж бывшего ведущего шоу Top Gear Ричарда Хаммонда.

Сосисок по оригинальному рецепту Volkswagen изготавливает достаточно не только для питания десятков тысяч своих работников, но и для розничной продажи в дюжине европейских стран.

Процесс их изготовления последовательно включает сушку, копчение на буковом дыму и 1,5-часовую обработку паровой баней при 350 градусах. Но главное - это пикантная приправа, состав которой держится в строжайшем секрете. По утверждению тех, кто пробовал, сосиски остры, но не чрезмерно, и в них различим аромат имбиря.

Упаковку сосисок из пяти штук (они значительно крупнее обычного размера сосисок в России) в Германии дарят каждому покупателю автомобилей Volkswagen. Купить их можно и через интернет по цене около 11 евро за кг. Правда, к сожаления, только в Германии.

Работает колбасный цех с 1973 года. Заняты там сегодня всего 30 человек. Телеведущий познакомился с бойкой Зигрид Вайнманн, работницей Volkswagen с 50-летним стажем, перешедшей в цех из отдела по пошиву интерьера, где в силу возраста ей работать стало тяжеловато.

У сосисок Volkswagen есть даже номенклатурный номер в каталоге изделий компании - 199 398 500.