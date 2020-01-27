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Вышел трейлер сериала во вселенной Warhammer "Ангелы смерти"

Новости
    27.01.2020, 12:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Анимационный сериал "Ангелы смерти" обзавелся тизер-трейлером, угрюмым, эпичным и зловещим, разумеется.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер сериала HBO с Николь Кидман "Отыграть назад"

Шоу расскажет историю легиона Кровавых ангелов - "про их героические деяния, могучие битвы с врагами, а также о Черной ярости". Создатели хищно сулят много отборного, патентованного мрака.

В первом сезоне обещаны десять эпизодов. Премьера - текущий год. Пока без даты.

Напомним. Все монструозное действо мира Warhammer происходит в ужасающей альтернативной готичной технофэнтезийной вселенной, обитатели которой проводят свободное время в грандиозных побоищах или же сердитом и обескураживающее серьезном планировании таковых.

Кровавые Ангелы - Легион IX из числа первоначальных Легионов Космодесанта, один из наиболее древних и почетных Орденов.

Черная ярость, или же Кровавая жажда, - генетический изъян. Поддавшись ей, космодесантник перерождается в мире, где царят лишь гнев и ненависть.

Ранее сообщалось о еще одном проекте вселенной 40К - крупнобюджетном игровом сериале.

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