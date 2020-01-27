Windows 7 обновят бесплатно, несмотря на окончание поддержки

Разработчики из Microroft намерены выпустить патч, который устранит последствия апдейтов, выпущенных накануне окончания срока поддержки Windows 7. Пользователи смогут установить заплатку через "Центр обновлений".

Два обновления, с номерами KB4534310 и KB4534314, нацелены на устранение ошибок безопасности, однако после их установки с рабочего стола Windows пропадают обои и появляется черный фон.

Новый патч, который исправит исправит эту ошибку. Изначально его планировалось выпустить для корпоративных версий Windows 7, но затем было решено "раздать" всем пользователям, пишет The Verge.

Поддержка Windows 7 окончилась 14 января. С этого дня операционная система не получает обновления, включая патчи безопасности. По данным NetMarketShare, доля Windows 7 на мировом рынке составляет почти 33 процента.