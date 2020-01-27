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Windows 7 обновят бесплатно, несмотря на окончание поддержки

Текст:   Антон Благовещенский
27.01.2020,  
18:27
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики из Microroft намерены выпустить патч, который устранит последствия апдейтов, выпущенных накануне окончания срока поддержки Windows 7. Пользователи смогут установить заплатку через "Центр обновлений".

Два обновления, с номерами KB4534310 и KB4534314, нацелены на устранение ошибок безопасности, однако после их установки с рабочего стола Windows пропадают обои и появляется черный фон.

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Новый патч, который исправит исправит эту ошибку. Изначально его планировалось выпустить для корпоративных версий Windows 7, но затем было решено "раздать" всем пользователям, пишет The Verge.

Поддержка Windows 7 окончилась 14 января. С этого дня операционная система не получает обновления, включая патчи безопасности. По данным NetMarketShare, доля Windows 7 на мировом рынке составляет почти 33 процента.

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