Звезды мирового спорта скорбят в связи с гибелью Коби Брайанта

Мировой спорт скорбит в связи с гибелью легенды баскетбола Коби Брайанта. Свои соболезнования выразили футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, Международный олимпийский комитет и многие другие.

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар узнал о гибели Брайанта в перерыве матча против "Лилля". Забив гол на 52-й минуте матча бразилец показал на пальцах номер 24, отдавая дань памяти звезде баскетбола.

Лидер "Барселоны" Лионель Месси был шокирован известием о гибели Брайанта. В Instagram он выразил слова поддержки семье баскетболиста. "Нет слов. Скорблю с семьей Коби и его друзьями. Встречаться с ним, и вместе проводить время было большим удовольствием. Нас покинул гений", - написал он.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду также не смог сдержать эмоции после того, как узнал печальную новость. "Так грустно услышать душераздирающее известие о гибели Коби и его дочери Джанны, - подписал португалец фото Брайанта в Instagram. - Коби был легендой и вдохновлял многих. Выражаю соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех погибших. Покойся с миром, легенда".

Соболезнования в связи с трагедией выразил Международный олимпийский комитет, легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, знаменитый баскетболист Майкл Джордан, теннисист Новак Джокович и многие другие.