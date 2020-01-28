Audi Q8 за четверть миллиона евро нашли на дне канала

Самый быстрый кроссовер Северной петли Нюрбургринга Audi Q8 RS больше двое суток безмятежно пробыл на дне водоканала в нидерландском регионе Бодегравен-Реувейк, прежде чем об автомобиле-утопленнике не было проинформировано местное отделение полиции.

По счастью пострадавших в происшествии не было. Единственный его участник - водитель - благополучно выбрался на берег, ничтоже сумняшеся отправился прочь и несколько дней не сообщал об инциденте ни в полицию, ни в страховую компанию.

Стражи правопорядка выясняют, как мог вырулить в канал на прямой дороге оборудованный всеми возможными электронными ассистентами водителя кроссовер, купленный только 4 января за четверть миллиона евро - вдвое дороже начальной цены Audi RS Q8.

Audi RS Q8 построен на общей платформе с Lamborghini Urus и оборудован той же 4,0-литровой "восьмерой" с турбонаддувом мощностью 592 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Audi RS Q8 принадлежит самое быстрое время прохождения Нордшляйфе для промышленно производимых кроссоверов - 7 минут 42,2 секунды.