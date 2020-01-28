Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

Компания Huawei начала раздавать новую версию своей фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на свежей платформе Android, владельцам еще четырех смартфонов.

В список, по данным инсайдера, вошли следующие модели:

- Huawei Nova 4

- Honor 8X

- Honor 10

- Honor 10

Ранее EMUI 10 была доступна лишь для смартфонов, работающих в Китае, теперь же пользователи могут установить ее и в других странах.

Оболочка EMUI 10, которую начали получать и смартфоны Huawei в России, получила обновленный дизайн, включающий в себя анимированные элементы и более спокойную цветовую гамму, и отличается более стабильной работой.