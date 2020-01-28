Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 106

Инфицирование новым короновирусом 2019-nCoV привело к гибели 106 человек в Китае. Ранее сообщалось о 82 жертвах.

Как информирует портал "Ванъи" со ссылкой на власти страны, к настоящему времени заразились 2889 человек. Основное число заболевших приходится на провинцию Хубэй (1423 случаев) и ее административный центр - город Ухань, откуда и началось распространение вируса.

В Пекине зафиксировано 80 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 случай.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного". Заболевание передается от человека к человеку.