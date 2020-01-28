Николай Харитонов, депутат Государственной Думы:

С учетом того, что наша жизнь из года в год все больше и больше цифровизуется, очень многое переходит в электронный вид, то не удивительно, что растет число преступлений, связанных с использованием различных информационных технологий. Преступность тоже идет в ногу со временем.

Сегодня в электронном виде мы можем получать различные услуги, совершать те же коммунальные платежи, делать всевозможные покупки, оформлять кредиты и многое, многое другое. Мы оставляем свои персональные данные на различных сайтах: паспортные данные, номера телефонов, дату рождения, номера банковских карт. Естественно, не в открытом доступе, но тем не менее. Стопроцентной гарантии, что эта информация не попадет к мошенникам, у нас нет. Взять тех же телефонных аферистов, которые звонят людям, представляясь сотрудниками банков или каких-то госструктур. Где они берут номера? Мне вот недавно позвонили якобы из банка и предложили оформить кредит. Я-то никогда не выслушиваю до конца подобные предложения, просто прерываю разговор. У меня два телефона: рабочий и личный. Так вот, звонят всегда на личный. Откуда узнают его - вопрос. Заниматься поисками ответа на него мне совершенно некогда, однако уверен, что получают все же незаконным путем. А ведь некоторые ведутся на такие звонки. И потом попадают в очень неприятные ситуации. Но это не удивительно. Даже президент сказал, что у нас двадцать миллионов человек живут за чертой бедности. А остальные где? У черты? Поэтому мошенники прекрасно знают, чем подкупить людей - предложением легких денег. Ты соглашаешься на кредит, а тебе говорят, что переведут деньги на банковскую карточку, только нужно сообщить ее данные. Так ты и попадаешь в лапы к преступникам. Потом ни кредита не увидишь, ни тех средств, что были на карте.

А еще у нас очень доверчивое население. Удивительно доверчивое. Сколько раз уже предупреждали, что, если поступает сомнительный звонок, лучше перепроверить полученную от звонящего информацию, прежде чем сообщать ему какие-то свои данные или переводить кому-то, неизвестно кому, свои кровно заработанные деньги. В тот же банк не сложно ведь перезвонить. Номер телефона есть на любой банковской карте или на официальном сайте банка. Можно и подъехать в какое-нибудь отделение и разобраться во всем очно, а не по телефону. Тем не менее люди по-прежнему попадаются на уловки аферистов. Надо, значит, еще больше говорить и предупреждать. Возможно, нашим правоохранительным органам следует время от времени проводить разъяснительные беседы с населением или же снять пару-тройку фильмов на данную тему. Так, мне кажется, информация лучше воспринимается и запоминается.

Ну и не стоит, наверное, пользоваться непроверенными сайтами, совершая те или иные действия в интернете. Тем более оставлять на них свои персональные данные. Что же касается официальных сайтов каких-то ведомств или официальных государственных ресурсов, то здесь можно не опасаться. В третьи руки информация с них не утечет.