Япония направила чартер в Ухань для эвакуации своих граждан

Японское правительство направило в китайский город Ухань чартерный рейс для эвакуации находящихся там граждан своей страны на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Самолет поднялся в небо в 20.10 по местному времени из токийского аэропорта Ханэда, передает агентство Киодо. Самолет доставит на родину первую группу из 200 человек. Желание вернуться на архипелаг высказали около 650 японцев.

Примечательно, что на территории Японии зафиксирован уже седьмой случай заболевания пневмонией нового типа. Инфицированной оказалась туристка из китайского Уханя, которая приехала на северный остров Хоккайдо. У женщины сохраняется повышенная температура, однако ее состояние стабильное.

Ранее стало известно о двух других пациентах, которым был поставлен опасный диагноз. Коронавирус нового типа на японских островах впервые выявлен у человека, который не посещал Ухань.

Заболевший японец работает водителем автобуса и проживает в префектуре Нара. Накануне мужчина возил две группы китайских туристов из Уханя. Не исключено, что заболевание передалось ему от приехавших в Японию жителей Поднебесной. Вызывает настороженность, что он также работал с другими туристами.

Напомним, что в Китае от коронавируса нового типа погибли 106 человек. Число инфицированных превысило 4500 человек и продолжает стремительно расти.

Коронавирус 2019-nCoV постепенно распространяется по миру. Заболевание зафиксировано в Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Германии, Камбодже, Канаде, Макао, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Франции, Шри-Ланке, Южной Корее и Японии.