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28.01.2020 14:47
Рубрика: В мире

Япония направила чартер в Ухань для эвакуации своих граждан

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японское правительство направило в китайский город Ухань чартерный рейс для эвакуации находящихся там граждан своей страны на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Самолет поднялся в небо в 20.10 по местному времени из токийского аэропорта Ханэда, передает агентство Киодо. Самолет доставит на родину первую группу из 200 человек. Желание вернуться на архипелаг высказали около 650 японцев.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
ВОЗ: 71 процент заболевших коронавирусом за пределами Китая - мужчины

Примечательно, что на территории Японии зафиксирован уже седьмой случай заболевания пневмонией нового типа. Инфицированной оказалась туристка из китайского Уханя, которая приехала на северный остров Хоккайдо. У женщины сохраняется повышенная температура, однако ее состояние стабильное.

Ранее стало известно о двух других пациентах, которым был поставлен опасный диагноз. Коронавирус нового типа на японских островах впервые выявлен у человека, который не посещал Ухань.

Заболевший японец работает водителем автобуса и проживает в префектуре Нара. Накануне мужчина возил две группы китайских туристов из Уханя. Не исключено, что заболевание передалось ему от приехавших в Японию жителей Поднебесной. Вызывает настороженность, что он также работал с другими туристами.

Напомним, что в Китае от коронавируса нового типа погибли 106 человек. Число инфицированных превысило 4500 человек и продолжает стремительно расти.

Коронавирус 2019-nCoV постепенно распространяется по миру. Заболевание зафиксировано в Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Германии, Камбодже, Канаде, Макао, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Франции, Шри-Ланке, Южной Корее и Японии.

В мире Восточная Азия Япония Распространение нового коронавируса

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