В Японии водитель автобуса заразился коронавирусом от китайских туристов

В Японии еще у двух человек выявили новый коронавирус 2019-nCoV. Опасный диагноз поставлен в том числе местному водителю автобуса, который ранее не посещал китайский город Ухань, передает телерадиокомпания NHK.

Заболевший японец проживает в префектуре Нара. Специалисты пытаются установить, где 60-летний мужчина мог заразиться коронавирусом. В этом месяце он дважды возил туристические группы из китайского Уханя. Не исключено, что заболевание передалось ему от приехавших в Японию жителей Поднебесной.

Как отмечают журналисты, японец 14 января почувствовал озноб. Некоторое время спустя у него появился кашель. Через одиннадцать дней пациента госпитализировали. Диагноз официально был подтвержден 28 января.

На территории японского архипелага выявлено шесть случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Пятеро инфицированных - китайцы, которые либо проживают в Ухане, либо посещали указанный населенный пункт. Последний эпизод свидетельствует о том, что заболевание впервые на японской территории передалось от человека к человеку. Очевидно, что произошедшее потребует от местных властей принятия более серьезных мер.

В настоящее время правительство Японии готовится отправить два чартерных рейса в китайский Ухань для эвакуации оттуда своих граждан. Ожидается, что первый борт поднимется в воздух сегодня ночью из токийского аэропорта Ханэда. Самолет доставит на японские острова первую группу в составе 200 человек. При этом о желании вернуться на родину заявили около 650 японцев.

На данный момент в Китае от коронавируса нового типа погибли 106 человек. Впервые один из пациентов умер в Пекине. Число инфицированных превысило 4500 человек и продолжает стремительно расти. Китайские власти делают все возможное, но пока не могут остановить заболевание.

Коронавирус постепенно распространяется по миру. Заболевание зафиксировано в Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Германии, Камбодже, Канаде, Макао, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Франции, Шри-Ланке, Южной Корее и Японии.