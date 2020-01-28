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28.01.2020 02:58
Рубрика: В мире

Первый случай заражения новым короновирусом зафиксирован в Германии

Новый тип пневмонии впервые выявил минздрав Германии. Зараженный мужчина пребывает в Баварии в районе Штарнберг.

Фото: РИА Новости
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Пациент находится под наблюдением и изолирован, передает ТАСС. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Ранее сообщалось о том, что четыре человека госпитализированы в Чехии с подозрением на коронавирус. Факт заражения пока не был подтвержден.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного". В настоящее время за пределами материкового Китая случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. По последним данным, общее число инфицированных составляет 2835 человек, 81 заболевший скончался.

В мире Европа Германия Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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