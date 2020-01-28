В Чехии у четырех человек заподозрили коронавирус

Четыре человека госпитализированы в Чехии с подозрением на коронавирус.

Как рассказали в местном минздраве, двое мужчин вернулись недавно из туристической поездки в Китай, одна женщина приехала в республику в гости к бабушке, также к врачам за помощью обратился гражданин КНР (самостоятельный турист).

"У всех взяли кровь на анализ. Тесты направлены в пражскую лабораторию. На проверку уходит около шести часов", - заявил глава минздрава Адам Войтех. Ранее стало известно, что в некоторых аптеках Чехии закончились средства личной защиты. "Запасы этих материалов в республике достаточные", - подчеркнул Войтех.

Напомним, о новом типе коронавируса власти Китая сообщили в конце декабря прошлого года. Вспышка пневмонии была зафиксирована в городе Ухань. По последним данным, общее число зараженных составляет 2835 человек, 81 заболевший - скончался.