Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали в Пекине

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванный коронавирусом нового типа, сообщает центральное телевидение Китая.

Ранее 50-летний мужчина побывал в городе Ухань, откуда, как считается, началось распространение инфекции. По возвращении в Пекин у него поднялась температура, спустя несколько дней он обратился к врачам, но те уже не смогли его спасти.

По последним данным, количество инфицированных в КНР составляет 2857 человек, в том числе 1423 в Ухане. Новые случаи регистрируются по всей стране. В Пекине подтверждено 80 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса достигло 82.

Правительство Китая выделило 300 миллионов юаней, что равняется 43,5 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом в Ухане и прилегающей к нему центральной провинции Хубэй. Эти средства будут направлены на строительство двух больниц для инфицированных, а также на закупку специального медицинского оборудования. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник лично проинспектировал стройку в Ухане.

Руководство Китая также наложило запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся в Ухане. Ограничение будет действовать до 30 января.