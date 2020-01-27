Власти КНР выделили 43,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Ухане

Правительство Китая выделило 300 миллионов юаней (43,5 миллиона долларов США) на борьбу с коронавирусом нового типа в городе Ухань (откуда началось распространение заболевания) и прилегающей к нему центральной провинции Хубэй. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

Выделение экстренной финансовой помощи из центрального бюджета уже одобрил Государственный комитет по делам развития и реформ. Эти средства будут направлены на строительство двух больниц для инфицированных, а также на закупку специального медицинского оборудования, пишет ТАСС.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в КНР превысило 2,7 тысячи человек, погибли 80 жителей. Большинство погибших (76), а также случаев заражения (1423) зафиксировано в центральной провинции Хубэй и ее административном центре Ухане. Далее по числу заболевших идут провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине уже выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 человек, из них один скончался.

Центр по профилактике и контролю заболеваний Китая уже приступил к разработке вакцины против нового типа коронавируса. По словам главы института вирусологии Сюй Вэньбо, ученым удалось успешно изолировать вирус и сейчас они отбирают штамм. Кроме того, в настоящее время Центр проводит скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.