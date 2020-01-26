Ученые КНР приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

Центр по профилактике и контролю заболеваний Китая уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса. Такую информацию распространила газета China Daily, ссылаясь на главу института вирусологии Сюй Вэньбо.

По ее словам, ученым удалось успешно изолировать вирус и сейчас они отбирают штамм. Кроме того, в настоящее время Центр проводит скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, пишет РИА Новости.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 54, заразились уже свыше двух тысяч человек. Заболевание распространилось за пределы КНР в Таиланд, Японию, Южную Коре, США, Вьетнам и другие страны. Сегодня стало известно о первом заболевшем в Канаде.