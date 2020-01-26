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26.01.2020 03:30

В Канаде зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде. Заболевшим является 50-летний мужчина, который 22 января прибыл в Торонто из китайского города Ухань (провинция Хубэй). Позднее он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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Медцентр, куда был направлен мужчина, сообщил в своем Twitter, что у пациента уже диагностировано заражение новым типом коронавируса. "Он находится в стабильном состоянии и переведен в изолятор", - цитирует сообщение РИА Новости.

По последним данным, в Китае до 54 увеличилось число жертв нового коронавируса 2019-nCoV. В провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились. Вирус распространился за пределы КНР. Случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии.

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