Власти КНР запретили уезжать за границу жителям Уханя

Руководство Китая наложило запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся в Ухане, из-за эпидемии короновируса. Ограничение будет действовать до 30 января.

На территории города приостановлены услуги по оформлению миграционных процедур для пересечения границы, информирует ТАСС. Мера распространяется также и на поездки в и из Гонконга, Макао и Тайваня.

Ранее транспортное сообщение в Ухане уже было приостановлено, в том числе не работает метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены.

Между тем более пяти миллионов жителей города Ухань покинули его за последнее время из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, а также каникул, приуроченных к Новому году по лунному календарю.

Напомним, по последним данным, новый коронавирус, вспышка которого произошла в китайской провинции Хубэй, унес жизни 80 человек. Число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек.