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iPhone 11 Pro Max снимает хуже флагманов 2018 года

Текст:   Богдан Бобров
28.01.2020,  
16:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На сайте DxOMark, специализирующемся на оценке качества фототехники, опубликован обзор возможностей селфи-камеры iPhone 11 Pro Max.

Результат получился удивительным - в общем рейтинге по этому показателю флагманский смартфон от Apple занял лишь 10 строчку, набрав 91 балл. Оценка сложилась из 93 баллов за фото и 90 баллов за видео.

Среди плюсов фронтальной камеры названы: приятная и яркая цветопередача, хорошая детализация лиц на небольших расстояниях, глубина резкости, небольшое количество "шума" в видео. Основные претензии вызвала "расфокусировка" лиц на большом расстоянии.

Тесты, проводимые специалистами DxOMark, трудно назвать субъективными, потому что они проводятся практически в лабораторных условиях и одинаковы для всей проверяемых моделей.

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Стоит отметить, что обогнать самый дорогой iPhone смогли даже Samsung Galaxy Note9 и Google Pixel 3, вышедшие еще в 2018 году.

В целом, даже попадание в топ-10 - это неплохой показатель, но определенно не то, чего ждет потребитель, покупая за 100 тысяч рублей топовый девайс от именитого производителя.

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