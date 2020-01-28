iPhone 11 Pro Max снимает хуже флагманов 2018 года

На сайте DxOMark, специализирующемся на оценке качества фототехники, опубликован обзор возможностей селфи-камеры iPhone 11 Pro Max.

Our 5️⃣-point summary of the Apple #iPhone11Pro Max front camera:



➕Pleasant and vivid color

➕Good detail on faces at short distances

➕Wide depth of field

➕Nice texture-versus-noise trade-off in video

➖Out-of-focus faces at long distances



Review: https://t.co/PkgmJOk327 pic.twitter.com/nQ9oUnrHnJ — DXOMARK (@DxOMark) 27 января 2020 г.

Результат получился удивительным - в общем рейтинге по этому показателю флагманский смартфон от Apple занял лишь 10 строчку, набрав 91 балл. Оценка сложилась из 93 баллов за фото и 90 баллов за видео.

Среди плюсов фронтальной камеры названы: приятная и яркая цветопередача, хорошая детализация лиц на небольших расстояниях, глубина резкости, небольшое количество "шума" в видео. Основные претензии вызвала "расфокусировка" лиц на большом расстоянии.

Тесты, проводимые специалистами DxOMark, трудно назвать субъективными, потому что они проводятся практически в лабораторных условиях и одинаковы для всей проверяемых моделей.

Стоит отметить, что обогнать самый дорогой iPhone смогли даже Samsung Galaxy Note9 и Google Pixel 3, вышедшие еще в 2018 году.

В целом, даже попадание в топ-10 - это неплохой показатель, но определенно не то, чего ждет потребитель, покупая за 100 тысяч рублей топовый девайс от именитого производителя.