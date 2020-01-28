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28.01.2020 20:15
Рубрика: Экономика

Поправка в Конституцию. Социальный аспект

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении поправку в Конституцию. Одна из норм дополняет статью 75 Основного Закона нашей страны словами о том, что в России гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Напомню, что во второй половине 90-х годов МРОТ не менялся несколько лет подряд и оставался равным 83 рублям 49 копейкам, то есть примерно 3 долларам США на тот момент. Минимальный размер оплаты труда использовался для определения уголовной и административной ответственности, для исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей. Разумеется, это препятствовало его повышению, и в 2000 году мы убрали МРОТ из целого ряда законов. Затем в 2001 году нами был принят новый Трудовой кодекс, который установил, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного человека. Но в бюджете долгое время не хватало средств на выполнение этого решения, и на практике поставленной цели удалось достичь только в 2008 году. К сожалению, тогда же начался мировой экономический кризис, и в последующие годы темпы повышения МРОТ замедлились. Наконец, в 2017 году по инициативе Владимира Путина в закон о минимальном размере оплаты труда была внесена норма, согласно которой МРОТ на текущий календарный год должен устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. В результате в 2018 году минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум вновь сравнялись, и с тех пор данное соотношение сохраняется неизменным.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Закрепление данной нормы в Конституции - это дополнительная гарантия того, что ситуация, когда МРОТ отстает от прожиточного минимума или не индексируется, не повторится никогда.

В поправке в Конституцию говорится также о том, что система пенсионного обеспечения в России должна основываться на принципах всеобщности, справедливости и солидарности поколений, а индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат нужно осуществлять регулярно в порядке, установленном федеральным законом.

Отмечу, что в 90-е годы индексация социальных выплат неоднократно приостанавливалась. Более того, иногда люди месяцами не получали пособия и пенсии. К началу 1997 года задолженность по выплате пособий по безработице достигала 2 трлн неденоминированных рублей, пособий на детей - около 10 трлн рублей, а пенсий - 17 трлн рублей.

В 2000-е годы ситуация изменилась. Пенсии и пособия стали выплачиваться в срок и индексировались регулярно, исходя из роста потребительских цен.

Тем не менее были исключения. В частности, ежемесячные 50-рублевые компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, не индексировались с 2006 года до недавнего времени.

Фото: Александр Корольков
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Кроме того, иногда происходили сбои, касающиеся увеличения пенсий и повышения пособий для ветеранов, инвалидов, студентов и многодетных семей. Например, в 2015 году из-за непростой экономической ситуации социальные пособия были проиндексированы только на 5,5%, хотя уровень инфляции составил тогда почти 13%. А пенсии в 2016 году увеличились всего лишь на 4%.

Впоследствии некоторым категориям получателей социальных выплат была проведена доиндексация пособий, всем пенсионерам, включая работающих, была выдана компенсация в размере 5 тысяч рублей и были приняты меры по недопущению подобных сбоев в будущем.

Уверен, что изменения в Конституцию закрепят безусловную обязанность государства регулярно индексировать пособия и пенсии на уровень выше инфляции.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Внутренняя политика Изменения в Конституцию РФ Колонка Андрея Исаева

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