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Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Как китайский коронавирус повлияет на курс рубля

Текст: Роман Маркелов
Рубль пока остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Пока страсти на финансовых рынках не улягутся, рубль может еще потерять в цене.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Индекс развивающихся валют с начала прошлой недели потерял 0,7 процента. Рубль за тот же период ослаб на 0,9 процента в паре с долларом, констатируют аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. Ситуация для рубля несколько усугубляется негативными настроениями на рынке нефти, где цены ушли уже ниже отметки 60 долларов за баррель, минимум с прошлой осени.

Фото: iStock
Как уберечь накопленные деньги от колебаний рубля, эпидемий и геополитики

Текущая динамика рубля полностью определяется внешними факторами, отмечают Жирнов и Евдокимова. На этом фоне пик налогового периода и сегодняшние выплаты по налогу на прибыль не выглядят как значимый источник поддержки для российской валюты.

Ключевым событием на этой неделе станет также первое в этом году заседание ФРС США по базовой ставке, итоги которого и пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла будут в среду вечером. Если в рамках пресс-конференции не будет каких-либо значимых сигналов по скорому сворачиванию операций по предоставлению ликвидности, то развитие событий вокруг коронавируса останется ключевым драйвером для рубля, считают аналитики.

В понедельник российская валюта подешевела к доллару почти на один рубль. Это однозначно связано с неопределенностью и страхами, поразившими рынки на фоне распространения коронавируса, говорит старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. Понижательное давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках, связанная с вирусом, не утихнет, отмечает она.

Падение цен на нефть, общий уход инвесторов от покупки риска, а также завершение налогового периода в ближайшее время будут оказывать давление на российскую валюту, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. По его прогнозу, в ближайшее время курс рубля может продолжить ослабление в диапазоне 62,8-63,7 рубля за доллар.

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