Китай не пустил в Россию девять тысяч своих граждан

КНР аннулировала девять тысяч заявок на поездку в Россию от своих граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую ассоциацию "Мир без границ", которая объединяет около двухсот туркомпаний, работающих на китайском направлении.

Исполнительный директор ассоциации Александр Агамов пояснил, что отмена девяти тысяч заявок не означает, что в Россию не приехали именно девять тысяч человек. Данная цифра - это лишь те, на кого уже были готовы документы.

Всего же в первом квартале 2020 году Россию планировали посетить порядка 130 тысяч туристов из КНР.

Российские туроператоры с 28 января приостановили прием организованных туристических групп из КНР в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. В то же время китайская сторона ограничила выезд своих туристов за рубеж. Однако уже находящиеся в России китайские туристы не будут досрочно заканчивать путешествие и возвращаться на родину.

Что касается убытков российской стороны из-за неприезда новых китайских тургрупп, то, по словам Агамова, речь идет больше о недополученной прибыли, поскольку оплата туров была сделана китайским компаниям, а российские оплатили только гостиницы и частично транспорт, причем эти средства сейчас возвращаются.