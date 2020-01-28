Российские туроператоры остановили прием организованных групп из Китая

Новости

В джунглях Перу найден необычный монолит с "пернатой кошкой" 12:08
В Охотском море затонул исчезнувший рыболовный траулер 12:07
В Ростове-на-Дону проведут испытания белорусских электробусов 12:00
Электронные визы в ДФО смогут получить граждане 53 стран 11:58
ЦБ планирует первые сделки по продаже "Открытия" на 2021 год 11:57
Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной 11:54
Более 10 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в центре Москвы 11:51
Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачного ребенка 11:42
Пермские ученые создали биодизельное топливо из отходов 11:32
На Кубани арестовали хулиганов, преследовавших "Газель" со стрельбой 11:27
На Камчатке отец сломал челюсть непослушному сыну 11:25
В Подмосковье объединят два министерства 11:15
ЦОДД: Движение на дорогах Москвы станет свободнее после 19:30 11:15
Медучреждения в регионах ДФО подготовились к борьбе с коронавирусом 11:14
Ушел из жизни создатель активной защиты для танков Василий Бакалов 11:14
В Прикамье бухгалтера гимназии осудили за хищение пяти млн рублей 11:12
Василий Уткин раскрыл зарплату Александра Кокорина в "Зените" 11:05
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар 11:03
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем 11:00
Ученые развеяли миф о "топографическом кретинизме" 10:57
В 2019 году россияне взяли рекордное число автокредитов 10:44
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:32
Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей 10:29
Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка 10:28
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 11:12
Рубрика: Экономика

Российские туроператоры остановили прием организованных групп из Китая

Текст: Ольга Игнатова
С сегодняшнего дня российские туроператоры приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Китайские власти сами ввели ограничения на отправку тургрупп за рубеж. При этом, как поясняет исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов, власти Китая дали не централизованное указание о запрете поездок, а спустили его в регионы.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Как китайский коронавирус повлияет на курс рубля

Решения об остановке выезда китайцев принимают власти в провинциях. Не везде сработали оперативно, поэтому еще вчера в Россию приезжали группы китайцев. Сегодня все групповые поездки китайцев в Россию остановлены.

В январе - марте 2019 года Россию посетили 130 тысяч китайских туристов, но в первом квартале этого года турпоток из Китая может сократиться на 70-80 процентов. Но если ограничения не продлятся долго, то турфирмы смогут наверстать упущенное.

Экономика Туризм Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели
В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку