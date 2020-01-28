Российские туроператоры остановили прием организованных групп из Китая

С сегодняшнего дня российские туроператоры приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Китайские власти сами ввели ограничения на отправку тургрупп за рубеж. При этом, как поясняет исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов, власти Китая дали не централизованное указание о запрете поездок, а спустили его в регионы.
Решения об остановке выезда китайцев принимают власти в провинциях. Не везде сработали оперативно, поэтому еще вчера в Россию приезжали группы китайцев. Сегодня все групповые поездки китайцев в Россию остановлены.
В январе - марте 2019 года Россию посетили 130 тысяч китайских туристов, но в первом квартале этого года турпоток из Китая может сократиться на 70-80 процентов. Но если ограничения не продлятся долго, то турфирмы смогут наверстать упущенное.