Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус. Они разработаны государственным научным центром "Вектор" из Новосибирска, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора.

По словам руководителя ведомства Татьяны Детковской, тест-системы уже апробировали на людях, которые прибыли в Приморье с признаками острой респираторной инфекции.

"Люди были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У них наличие опасного вируса не подтвердилось. Преимущественно были выявлены острые респираторные заболевания или заболевания вирусами гриппа", - рассказала она.

Всего за минувшие сутки через пункты пропуска в Приморье въехали более семи тысяч человек, из них почти 1,2 тысячи - граждане Китая. Всех их проверили с помощью тепловизоров, выявлен один житель КНР с ОРВИ. Его изолировали, сейчас он проходит обследование.

По данным министерства здравоохранения Приморья, в настоящее время в медицинских учреждения края нет пациентов с диагнозом "коронавирус". В крае достаточно лекарств, а по ряду препаратов запасов хватит на несколько месяцев.

"Мы готовы в случае необходимости развернуть дополнительно до 1000 коек в наших государственных медучреждениях. Кроме того, если потребуется, будут задействованы возможности медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных медучреждений", - подчеркнул заместитель председателя правительства Приморья - министр здравоохранения края Виктор Фисенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного". В настоящее время за пределами материкового Китая случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии, Германии. По последним данным, общее число инфицированных составляет 2889 человек, число погибших достигло 106.